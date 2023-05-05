СМИ рассказали о "козыре" Путина на случай украинского контрнаступления
Newsweek: Военная авиация является преимуществом России перед Украиной
Одно из главных преимуществ России перед Украиной — это военная авиация. Об этом пишет журналист Брендан Коул в статье для издания Newsweek.
"Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в материале.
По словам Коула, российские войска и так удерживают превосходство в воздухе, но при этом весь потенциал военной авиации ВКС РФ до сих пор не был использован. Журналист добавил, что, учитывая объём тех резервов, что есть у России, в случае их полного применения Украине для защиты понадобится многоуровневая система ПВО.
На Западе периодически обсуждают военную мощь России. И для этого есть причины: в середине апреля российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полёт над Беринговым и Охотским морями. Британская газета Daily Mail назвала это предупреждением президента России Владимира Путина западным странам из-за их позиции по украинскому конфликту.