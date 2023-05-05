КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 12:25

СМИ рассказали о "козыре" Путина на случай украинского контрнаступления

Newsweek: Военная авиация является преимуществом России перед Украиной

Одно из главных преимуществ России перед Украиной — это военная авиация. Об этом пишет журналист Брендан Коул в статье для издания Newsweek.

"Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в материале.

По словам Коула, российские войска и так удерживают превосходство в воздухе, но при этом весь потенциал военной авиации ВКС РФ до сих пор не был использован. Журналист добавил, что, учитывая объём тех резервов, что есть у России, в случае их полного применения Украине для защиты понадобится многоуровневая система ПВО.

Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине

Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине

На Западе периодически обсуждают военную мощь России. И для этого есть причины: в середине апреля российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полёт над Беринговым и Охотским морями. Британская газета Daily Mail назвала это предупреждением президента России Владимира Путина западным странам из-за их позиции по украинскому конфликту.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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