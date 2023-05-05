Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления в западной части Артёмовска

Российские штурмовые отряды за прошедшие сутки продолжили наступление в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах", — сказал он.

Российская авиация на Донецком направлении совершила семь вылетов за сутки, а артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач, добавил Конашенков.