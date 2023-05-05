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Опубликовано 5 мая 2023, 12:28
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Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления в западной части Артёмовска

Российские штурмовые отряды за прошедшие сутки продолжили наступление в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах", — сказал он.

Российская авиация на Донецком направлении совершила семь вылетов за сутки, а артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач, добавил Конашенков.

МО РФ: Российские штурмовые отряды взяли ещё два квартала Артёмовска
МО РФ: Российские штурмовые отряды взяли ещё два квартала Артёмовска

Ранее также стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР, по которому украинские войска пытались подвезти боеприпасы и перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут).

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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