Боррель признался, что чувствует себя министром обороны Евросоюза

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признался, что координация военной помощи Украине заставляет его чувствовать себя министром обороны ЕС, а не дипломатом. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной конференции о состоянии Евросоюза в итальянской Флоренции.

"Я всё больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды", — сказал он.

Боррель добавил, что спецоперация не должна закончиться "капитуляцией Украины и выходом российских войск на границы Европы". Причём, уверен он, сейчас время для поддержки "военной победы" Киева, а не поиска дипломатического решения.