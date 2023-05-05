КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 12:54

Боррель признался, что чувствует себя министром обороны Евросоюза

<p>Обложка © Getty Images / Nicolas Economou</p>

Обложка © Getty Images / Nicolas Economou

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признался, что координация военной помощи Украине заставляет его чувствовать себя министром обороны ЕС, а не дипломатом. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной конференции о состоянии Евросоюза в итальянской Флоренции.

"Я всё больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды", сказал он.

Боррель добавил, что спецоперация не должна закончиться "капитуляцией Украины и выходом российских войск на границы Европы". Причём, уверен он, сейчас время для поддержки "военной победы" Киева, а не поиска дипломатического решения.

Медведев назвал "старым дураком" Борреля, выступившего против эскалации из-за атаки на Кремль

Медведев назвал "старым дураком" Борреля, выступившего против эскалации из-за атаки на Кремль

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз принимает только украинский мирный план. Китайские же инициативы он назвал "набором благих пожеланий".

Матвей Константинов
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров