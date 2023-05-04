Медведев назвал "старым дураком" Борреля, выступившего против эскалации из-за атаки на Кремль
Медведев ответил Боррелю на слова об эскалации после атаки дронов на Кремль
Атака украинских беспилотников на Кремль, одобренная Западом, приведёт к эскалации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля не использовать инцидент для подогревания конфликта.
"[Жозеп] Боррель высказался против использования атаки на Кремль для возможной дальнейшей эскалации конфликта. Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведёт теракт, совершённый киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе", — написал он в своём англоязычном твиттер-аккаунте.
Ранее Жозеп Боррель призвал Россию не использовать "так называемую", по его словам, атаку дронов на Кремль как повод для эскалации конфликта. Он признался, что верит в слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о непричастности к этому Киева.
Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле, два беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем киевский режим и Вашингтон отрицают свою причастность.