КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 12:42

Медведев назвал "старым дураком" Борреля, выступившего против эскалации из-за атаки на Кремль

Медведев ответил Боррелю на слова об эскалации после атаки дронов на Кремль

Атака украинских беспилотников на Кремль, одобренная Западом, приведёт к эскалации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля не использовать инцидент для подогревания конфликта.

"[Жозеп] Боррель высказался против использования атаки на Кремль для возможной дальнейшей эскалации конфликта. Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведёт теракт, совершённый киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе", написал он в своём англоязычном твиттер-аккаунте.

Ранее Жозеп Боррель призвал Россию не использовать "так называемую", по его словам, атаку дронов на Кремль как повод для эскалации конфликта. Он признался, что верит в слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о непричастности к этому Киева.

Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без ведома США, убеждён Песков

Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без ведома США, убеждён Песков

Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле, два беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем киевский режим и Вашингтон отрицают свою причастность.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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