Словак в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь пытался попасть в Россию

Сотрудники пограничной службы Ленинградской области на берегу Нарвы задержали иностранца, который незаконно пересёк российско-эстонскую границу. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Всё произошло ещё 1 мая. Креативным нарушителем оказался гражданин Словакии, который настолько сильно хотел попасть в Россию в обход всем правилам, что решил сделать это вплавь. Мужчина облачился в гидрокостюм, а вещи предусмотрительно сложил в рюкзак и прицепил к плавательному кругу.

Несмотря на все старания, попытка попасть в нашу страну с треском провалилась. Иностранцу не удалось проскользнуть мимо бдительных пограничников. Теперь ему грозит от двух до шести лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации").