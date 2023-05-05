Словак в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь пытался попасть в Россию
ФСБ задержала словака в гидрокостюме, который незаконно переплыл границу с РФ
Задержанный гражданин Словакии, который вплавь пытался пересечь границу с РФ. Обложка © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудники пограничной службы Ленинградской области на берегу Нарвы задержали иностранца, который незаконно пересёк российско-эстонскую границу. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
Всё произошло ещё 1 мая. Креативным нарушителем оказался гражданин Словакии, который настолько сильно хотел попасть в Россию в обход всем правилам, что решил сделать это вплавь. Мужчина облачился в гидрокостюм, а вещи предусмотрительно сложил в рюкзак и прицепил к плавательному кругу.
Несмотря на все старания, попытка попасть в нашу страну с треском провалилась. Иностранцу не удалось проскользнуть мимо бдительных пограничников. Теперь ему грозит от двух до шести лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации").
Ранее Лайф рассказывал о случае на польско-российской границе. На одном из пунктов пропусков отличился гражданин Франции. Он тоже горел желанием попасть в Россию, вот только самым действенным способом счёл протаранить шлагбаум своим авто. К слову, у него тоже ничего не вышло.