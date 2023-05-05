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5 мая, 12:52

Молдавия запретит ввоз украинского зерна

Минсельхоз Молдавии готов ввести временный запрет на импорт зерна с Украины

Молдавия может стать очередной страной, которая запретит импорт украинского зерна. Такая мера обсуждалась на встрече министра сельского хозяйства республики Владимира Боли с главой представительства ЕС в Кишинёве Янисом Мажейксом. Об этом сообщает пресс-служба молдавского ведомства.

"Владимир Боля проинформировал дипломата о намерении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности временно применить меры, идентичные мерам ЕС (в некоторых странах ЕС), в отношении импорта зерновых и масличных культур украинского происхождения", — говорится в сообщении.

Кроме того, Боля заявил, что Кишинёв намерен поддержать местных сельскохозяйственников. Отмечается, что власти планируют субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений, компенсировать фермерам акциз на дизельное топливо, а также снизить себестоимость продукции.

Ранее молдавский министр встретился с советом ассоциации "Сила фермеров". Аграрии пригрозили выйти на протесты, если власти не помогут им.

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Ранее Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение вводится временное — с 2 мая по 5 июня этого года. В ЕК уточнили, что, если возникнет необходимость, его могут продлить.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Никита Никонов
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