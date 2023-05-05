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5 мая, 13:48

Руферы-гиды прогулялись с полицейскими по крышам Петербурга и подпали под уголовку

В Петербурге завели первое уголовное дело против руферов-гидов

В Санкт-Петербурге полиция всерьёз взялась за экскурсоводов, предлагающих гостям и жителям города прогулки по крышам. Возбуждено первое уголовное дело в отношении руферов-гидов, передаёт телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на региональный отдел МВД.

Полиция Петербурга под видом клиентов воспользовалась услугами руферов-гидов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Полицейские под видом клиентов записались на экскурсию. Группа забиралась на крыши старых домов в центральной части города: покатые скаты кровли, хлипкие ограждения, спуск и подъём через заваленные мусором и арматурой чердаки. При этом оплату экскурсоводы проводили мимо кассы.

К ответственности следователи привлекли как самих гидов, так и организаторов подпольного бизнеса. Помимо статьи за нелегальный доход им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точку в деле поставит суд.

"Помимо экономических нарушений нелегальный бизнес несёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые покупают такие экскурсии. Деятельность таких экскурсоводов подпадает под статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", уточнили в МВД.

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Ранее Лайф писал, что около 20 руферов встретили рассвет на шпиле главного здания МГУ.

Обложка ©

ТАСС / Роман Храмовник

Татьяна Миссуми
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