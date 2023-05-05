ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 6–8 мая
Центробанк утвердил официальный курс доллара на уровне 76,8207 рубля на период с 6 по 8 мая, это ниже предшествующего показателя на 1,79 рубля.
При этом официальный курс европейской валюты снижен на 2,09 рубля и зафиксирован на отметке в 84,9073 рубля, а курс юаня понижен на 23 копейки и теперь составляет 11,1158 рубля.
Напомним, сегодня доллар показал падение ниже отметки в 77 рублей, что последний раз фиксировалось 31 марта 2023 года. Об этом говорят данные торгов на Мосбирже.
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