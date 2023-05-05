Инвалид-насильник наложил на себя руки после растления девочки в Челябинской области

В Челябинской области инвалид покончил с собой после того, как развратил школьницу. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, всё произошло в городе Касли в ночь на 4 мая. Инвалид второй группы домогался 15-летней девочки, а уже утром было найдено его бездыханное тело — мужчина наложил на себя руки. К слову, после произошедшего школьница обо всём рассказала бабушке, а та сообщила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).