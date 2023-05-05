Инвалид-насильник наложил на себя руки после растления девочки в Челябинской области
В Челябинской области инвалид растлил школьницу и покончил с собой
В Челябинской области инвалид покончил с собой после того, как развратил школьницу. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, всё произошло в городе Касли в ночь на 4 мая. Инвалид второй группы домогался 15-летней девочки, а уже утром было найдено его бездыханное тело — мужчина наложил на себя руки. К слову, после произошедшего школьница обо всём рассказала бабушке, а та сообщила в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Ранее Лайф рассказывал ужасающую историю из Красногорского района Подмосковья, где пятилетней девочки домогался родной отец. Об этом малышка сама поведала психиатру во время приёма. По её словам, ещё совсем недавно папа во время игры трогал её половые органы.
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