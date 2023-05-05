Американского туриста сняли с рейса в Израиле после заявления о бомбе в рюкзаке

Американского туриста сняли с рейса после того, как он заявил о бомбе в его рюкзаке и призвал экипаж не входить на борт самолёта. Как пишет портал Israel Hayom, иностранца задержала стюардесса, позднее он рассказал о некоем "мужчине в синем", который якобы подложил ему взрывное устройство из желания подставить.

Однако, по данным Arutz Sheva, в рюкзаке вместо взрывчатки были найдены фотокопии страниц с цитатами из "Книги пророка Малахии", в которых описывается "сожжение Иерусалима". При этом уточняется, что на допросе он "отвечал связно и его разум был ясным". В связи с инцидентом американцу был запрещён въезд в Израиль, в самое ближайшее время он будет депортирован.