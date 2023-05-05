Регион

Уведомления отключены

5 мая, 14:46

Беглая маникюрщица извинилась перед вдовой Горшка за стриптиз на могиле и гавкнула на его фанатов

Фанатка "КиШ" извинилась перед вдовой Горшка за откровенное фото на его могиле

Маникюрщица Алевтина, оголившая ягодицы на могиле лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва (Горшка), извинилась перед его женой. Видео с объяснениями девушки публикует SHOT.

Фанатка "Короля и шута", оголившаяся на могиле Горшка, извинилась перед его вдовой. Видео © SHOT

"Я понимаю, особенно со слов его жены, что своим поведением я осквернила это место, что для его семьи и жены это огромная утрата, и приношу свои извинения перед ними", — сказал Алевтина, добавив, что не станет извиняться за свой стриптиз в неподходящем месте перед "кучей агрессивных фанатов", которые на неё "заагрились".

Также маникюрщица уточнила, что на ней были шорты, а не трусы. По словам Алевтины, скандальным снимком она хотела показать своё уважение к культуре панков, но её не поняли.

Напомним, об инциденте на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге стало известно накануне. Поклонники легендарной группы пришли в ужас, увидев полуголую девушку в розовом на могиле их кумира. Петиция с требованием наказать Алевтину набрала больше тысячи подписей. После огласки маникюрщица, являющаяся гражданкой Белоруссии, уехала в Литву.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • КиШ
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров