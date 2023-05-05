Беглая маникюрщица извинилась перед вдовой Горшка за стриптиз на могиле и гавкнула на его фанатов
Фанатка "КиШ" извинилась перед вдовой Горшка за откровенное фото на его могиле
Маникюрщица Алевтина, оголившая ягодицы на могиле лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва (Горшка), извинилась перед его женой. Видео с объяснениями девушки публикует SHOT.
Фанатка "Короля и шута", оголившаяся на могиле Горшка, извинилась перед его вдовой. Видео © SHOT
"Я понимаю, особенно со слов его жены, что своим поведением я осквернила это место, что для его семьи и жены это огромная утрата, и приношу свои извинения перед ними", — сказал Алевтина, добавив, что не станет извиняться за свой стриптиз в неподходящем месте перед "кучей агрессивных фанатов", которые на неё "заагрились".
Также маникюрщица уточнила, что на ней были шорты, а не трусы. По словам Алевтины, скандальным снимком она хотела показать своё уважение к культуре панков, но её не поняли.
Напомним, об инциденте на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге стало известно накануне. Поклонники легендарной группы пришли в ужас, увидев полуголую девушку в розовом на могиле их кумира. Петиция с требованием наказать Алевтину набрала больше тысячи подписей. После огласки маникюрщица, являющаяся гражданкой Белоруссии, уехала в Литву.