Беглая маникюрщица извинилась перед вдовой Горшка за стриптиз на могиле и гавкнула на его фанатов

Маникюрщица Алевтина, оголившая ягодицы на могиле лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва (Горшка), извинилась перед его женой. Видео с объяснениями девушки публикует SHOT.

Фанатка "Короля и шута", оголившаяся на могиле Горшка, извинилась перед его вдовой. Видео © SHOT

"Я понимаю, особенно со слов его жены, что своим поведением я осквернила это место, что для его семьи и жены это огромная утрата, и приношу свои извинения перед ними", — сказал Алевтина, добавив, что не станет извиняться за свой стриптиз в неподходящем месте перед "кучей агрессивных фанатов", которые на неё "заагрились".

Также маникюрщица уточнила, что на ней были шорты, а не трусы. По словам Алевтины, скандальным снимком она хотела показать своё уважение к культуре панков, но её не поняли.