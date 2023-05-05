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5 мая, 14:47

В Думе не видят необходимости в новом органе для контроля за товарами для детей

Депутат Бессараб: Роспотребнадзор уделяет большое внимание товарам для детей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не считает нужным проводить дополнительный "морально-нравственный" контроль за детскими товарами в РФ. Об этом она сказала в беседе с RT, комментируя предложение создать для этого специальный госорган.

"У нас сегодня есть Роспотребнадзор, который большое внимание уделяет детским товарам. Всё, что касается дополнительных мер, на мой взгляд, совершенно избыточно", — считает Бессараб.

Парламентарий объяснила, что это только затруднит работу и доставку соответствующих товаров, что, "скорее всего, приведёт к непониманию потребителей".

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Ранее глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать специальный государственный орган по морально-нравственному и психологическому контролю за товарами для детей. Он считает, что это поможет воспитывать подрастающее поколение в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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