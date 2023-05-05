В Думе не видят необходимости в новом органе для контроля за товарами для детей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не считает нужным проводить дополнительный "морально-нравственный" контроль за детскими товарами в РФ. Об этом она сказала в беседе с RT, комментируя предложение создать для этого специальный госорган.

"У нас сегодня есть Роспотребнадзор, который большое внимание уделяет детским товарам. Всё, что касается дополнительных мер, на мой взгляд, совершенно избыточно", — считает Бессараб.

Парламентарий объяснила, что это только затруднит работу и доставку соответствующих товаров, что, "скорее всего, приведёт к непониманию потребителей".