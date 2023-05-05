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5 мая, 14:35

Умер режиссёр "новогодних огоньков" на Первом и создатель клипов для группы "Мумий Тролль"

Режиссёр и клипмейкер Михаил Хлебородов скончался в возрасте 56 лет

Режиссёр, сценарист и первый российский клипмейкер Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. Об этом стало известно из соцсетей. Информации о причине смерти пока нет.

"Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссёр фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет", — написал на своей странице режиссёр Григорий Константинопольский.

Хлебородов был режиссёром телефильмов и "новогодних огоньков" для Первого канала и НТВ. Для группы "Мумий Тролль" он снял клипы на песни "Утекай", "Дельфины" и "Кот кота", а для Алёны Свиридовой — на песню "Розовый фламинго".

Хлебородов успел поработать и в большом кино. Он снял художественные фильмы "Параграф 78" и "Параграф 78: Пункт II" по одноимённому рассказу Ивана Охлобыстина.

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Ранее в Москве на 66-м году жизни умер актёр Михаил Бескоровайный. Он снимался в сериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и "Кухня". Кроме того, он озвучивал героев фильмов "Матрица", "Хоббит" и "Гарри Поттер".

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VK / Андрей Кивинов

Марина Калегина
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