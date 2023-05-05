Умер режиссёр "новогодних огоньков" на Первом и создатель клипов для группы "Мумий Тролль"
Режиссёр и клипмейкер Михаил Хлебородов скончался в возрасте 56 лет
Режиссёр, сценарист и первый российский клипмейкер Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. Об этом стало известно из соцсетей. Информации о причине смерти пока нет.
"Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссёр фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет", — написал на своей странице режиссёр Григорий Константинопольский.
Хлебородов был режиссёром телефильмов и "новогодних огоньков" для Первого канала и НТВ. Для группы "Мумий Тролль" он снял клипы на песни "Утекай", "Дельфины" и "Кот кота", а для Алёны Свиридовой — на песню "Розовый фламинго".
Хлебородов успел поработать и в большом кино. Он снял художественные фильмы "Параграф 78" и "Параграф 78: Пункт II" по одноимённому рассказу Ивана Охлобыстина.
Ранее в Москве на 66-м году жизни умер актёр Михаил Бескоровайный. Он снимался в сериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и "Кухня". Кроме того, он озвучивал героев фильмов "Матрица", "Хоббит" и "Гарри Поттер".
VK / Андрей Кивинов