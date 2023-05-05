Санду размечталась о "возвращении" Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду надеется, что республика присоединится к Евросоюзу и одновременно реинтегрирует Приднестровье в свой состав. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

"Надеюсь, что они (оба процесса) будут проходить бок о бок. Мы привержены реинтеграции, но это должно быть не в ущерб нашей интеграции в ЕС. Будет непросто. Это не то, что может случиться за год", — сказала Санду.

При этом она констатировала, что в Приднестровье есть жители, которые "смотрят в сторону России".