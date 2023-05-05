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5 мая, 14:35

Санду размечталась о "возвращении" Приднестровья

FT: Санду надеется, что Молдавия вступит в ЕС и вернёт Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду надеется, что республика присоединится к Евросоюзу и одновременно реинтегрирует Приднестровье в свой состав. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

"Надеюсь, что они (оба процесса) будут проходить бок о бок. Мы привержены реинтеграции, но это должно быть не в ущерб нашей интеграции в ЕС. Будет непросто. Это не то, что может случиться за год", — сказала Санду.

При этом она констатировала, что в Приднестровье есть жители, которые "смотрят в сторону России".

Глава Приднестровья заявил, что через республику лежит прямой путь к мировой войне

Глава Приднестровья заявил, что через республику лежит прямой путь к мировой войне

А ранее президента Молдавии Майю Санду обвинили в разжигании конфликта вокруг Приднестровья — всё из-за того, что политик несамостоятельна в решениях и делает всё по указке стран Запада во главе с Вашингтоном.

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Александра Вишнякова
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