Санду размечталась о "возвращении" Приднестровья
FT: Санду надеется, что Молдавия вступит в ЕС и вернёт Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду надеется, что республика присоединится к Евросоюзу и одновременно реинтегрирует Приднестровье в свой состав. Об этом она заявила в интервью Financial Times.
"Надеюсь, что они (оба процесса) будут проходить бок о бок. Мы привержены реинтеграции, но это должно быть не в ущерб нашей интеграции в ЕС. Будет непросто. Это не то, что может случиться за год", — сказала Санду.
При этом она констатировала, что в Приднестровье есть жители, которые "смотрят в сторону России".
А ранее президента Молдавии Майю Санду обвинили в разжигании конфликта вокруг Приднестровья — всё из-за того, что политик несамостоятельна в решениях и делает всё по указке стран Запада во главе с Вашингтоном.
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