МО РФ: Украинские эксперименты могли вызвать падёж птиц в херсонском заповеднике

Массовый падёж птиц в 2021 году в заповеднике Херсонской области могли вызвать эксперименты в украинской лаборатории. Об этом рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обратите внимание на документально подтверждённый факт массового падежа птицы на территории заповедника в 2021 году, который, по мнению экспертов, носит инфекционный характер. Не исключаем, что одномоментная гибель была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности", — сказал он на брифинге.

Выяснилось, что сотрудники заповедника до 2022 года отбирали и передавали за рубеж биоматериал перелётных птиц. После освобождения Херсонской области российскими войсками участники этого проекта сбежали. Как стало известно МО РФ, они предлагали оставшимся в заповеднике коллегам вознаграждение за уничтожение результатов исследований и документов, особенно тех, которые подтверждали факт массовой гибели птиц.