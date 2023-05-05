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5 мая, 15:54

ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по селу под Донецком

ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по селу Широкая Балка в ДНР

Украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по селу Широкая Балка в ДНР. Удар был нанесён в районе пяти вечера, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.10 — населённый пункт Сухая Балка — населённый пункт Широкая Балка: выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", — говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Посёлок находится в двух километрах к западу от Горловки — одного из крупнейших городов донецкой агломерации, которая ежедневно подвергается обстрелам вооружённых украинских формирований.

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Накануне в столице ДНР сработала система ПВО, в районе Будённовского и Пролетарского районов Донецка были обнаружены обломки некоего сбитого объекта.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Ирина Фальке
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