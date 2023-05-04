В Донецке обнаружены обломки некоего сбитого объекта
В Донецке сработала система ПВО, обнаружены обломки некоего сбитого объекта. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, на пограничной территории Будённовского и Пролетарского районов обнаружены обломки сбитого объекта. Наблюдается задымление. Подробности уточняются", — написал он в телеграм-канале.
Что это за объект, пока не уточняется.
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А 28 апреля Донецк подвергся мощному обстрелу ВСУ. Один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрелом оказались парк, универмаг, стадион "Олимпийский", Республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города. В результате погибло девять человек.
ТАСС / Николай Тришин