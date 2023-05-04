В Донецке обнаружены обломки некоего сбитого объекта

В Донецке сработала система ПВО, обнаружены обломки некоего сбитого объекта. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, на пограничной территории Будённовского и Пролетарского районов обнаружены обломки сбитого объекта. Наблюдается задымление. Подробности уточняются", — написал он в телеграм-канале.

Что это за объект, пока не уточняется.