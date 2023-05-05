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5 мая, 15:53

Умерла советская и российская актриса Ирина Буклова

Умерла актриса и лауреат номинации "Комический талант" Ирина Буклова

<p>Ирина Буклова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/tyuz_nn?w=wall-1416249_23318" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижегородский ТЮЗ — Официальная группа</a></p>

Ирина Буклова. Фото © VK / Нижегородский ТЮЗ — Официальная группа

Советская и российская актриса Ирина Буклова ушла из жизни в возрасте 63 лет. Об этом рассказали в нижегородском ТЮЗе, где артистка проработала почти сорок лет. Причина смерти не сообщается.

"1 мая перестало биться сердце несравненной актрисы, великолепной женщины и добрейшей души человека — артистки нашего театра Ирины Николаевны Букловой", поделились представители театра.

Актриса дважды оказывалась дипломантом российского фестиваля "Поют актёры драматических театров". Буклова также становилась лауреатом IX открытого фестиваля — конкурса имени Е. Евстигнеева в номинации "Комический талант" за роль Ляльки в спектакле "Жена мужа в Париж провожала".

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Ранее сообщалось, что скончалась советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова (Абдукаримова). Артистки не стало 21 апреля.

Татьяна Миссуми
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