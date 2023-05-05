Умерла советская и российская актриса Ирина Буклова
Умерла актриса и лауреат номинации "Комический талант" Ирина Буклова
Ирина Буклова. Фото © VK / Нижегородский ТЮЗ — Официальная группа
Советская и российская актриса Ирина Буклова ушла из жизни в возрасте 63 лет. Об этом рассказали в нижегородском ТЮЗе, где артистка проработала почти сорок лет. Причина смерти не сообщается.
"1 мая перестало биться сердце несравненной актрисы, великолепной женщины и добрейшей души человека — артистки нашего театра Ирины Николаевны Букловой", — поделились представители театра.
Актриса дважды оказывалась дипломантом российского фестиваля "Поют актёры драматических театров". Буклова также становилась лауреатом IX открытого фестиваля — конкурса имени Е. Евстигнеева в номинации "Комический талант" за роль Ляльки в спектакле "Жена мужа в Париж провожала".
Ранее сообщалось, что скончалась советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова (Абдукаримова). Артистки не стало 21 апреля.