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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 19:03
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В Москве предложили включать отопление в периоды похолодания

Депутат Гусев призвал Собянина включать отопление в Москве в периоды похолодания

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением включать отопление в столице во время периодов похолодания.

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Семёнович (Собянин), срочно рассмотреть вопрос и включить отопление на территории Москвы на период похолодания", — приводит РИА "Новости" цитату из документа.

Автор обращения напомнил, что в ближайшую неделю в столице ожидается холодная погода. Поскольку включение батарей после окончания отопительного сезона может повлечь дополнительные расходы бюджета города, Гусев готов "ходатайствовать перед Правительством РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы компенсировать эти потери".

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К слову, в предстоящие выходные москвичи действительно могут не надеяться на тепло, им стоит приготовиться к похолоданию днём и ночным морозам до двух-пяти градусов. Более того, метеоролог Роман Вильфанд даже предупредил, что в некоторых районах может пойти снег.

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Андрей Бражников
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