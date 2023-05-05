В Москве предложили включать отопление в периоды похолодания

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением включать отопление в столице во время периодов похолодания.

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Семёнович (Собянин), срочно рассмотреть вопрос и включить отопление на территории Москвы на период похолодания", — приводит РИА "Новости" цитату из документа.

Автор обращения напомнил, что в ближайшую неделю в столице ожидается холодная погода. Поскольку включение батарей после окончания отопительного сезона может повлечь дополнительные расходы бюджета города, Гусев готов "ходатайствовать перед Правительством РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы компенсировать эти потери".