Румыны попали под каток религиозной войны на Украине

Румынский сенатор Диана Шошоакэ беспокоится, что Киев подвергает этнических румын принудительной украинизации из-за их контактов с Русской православной церковью. Об этом сообщила пресс-служба партии S.O.S. Romania, от которой выступает политик.

Она пришла по приглашению в российское Посольство в Бухаресте, где проводился традиционный приём в честь победы союзников во Второй мировой войне. Там сенатор и побеседовала с послом РФ Валерием Кузьминым, высказав свои опасения по поводу враждебности Украины.

"Сенатор выразила обеспокоенность положением этнических румын на Украине и подняла вопрос об их незащищённости в результате незаинтересованности румынских официальных лиц в их судьбе, учитывая, что румыны на Украине являются объектом враждебного отношения со стороны украинских властей, в первую очередь из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации, но и из-за связей с РПЦ", — рассказали в самой партии.

Российский посол поддержал Шошоакэ и признался, что понимает её, ведь, в свою очередь, Москва тоже обеспокоена положением и статусом русских на Украине.