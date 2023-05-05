Посол счёл позором отзыв у России приглашения на годовщину освобождения Австрии

Отзыв приглашений дипломатам РФ и Белоруссии на торжества в честь годовщины освобождения Австрии от нацизма является неприемлемым и позорным. С таким заявлением выступил российский посол в Вене Дмитрий Любинский, его комментарий приводит газета Oberösterreichische Nachrichten.

"Решения (какими бы политическими инстанциями они ни принимались) об отзыве приглашений делегациям РФ и Республики Беларусь на официальные торжества по случаю освобождения Австрии и Европы от нацизма рассматриваем как неприемлемые и позорные в свете ранее высокой и ценившейся нами культуры исторической памяти Альпийской республики", — сказал Любинский.

Дипломат отметил, что его российские и австрийские коллеги почтут память граждан СССР, погибших за свободу республики, вне рамок официальных мероприятий.

Он напомнил, что на австрийской земле захоронено около 80 тысяч советских воинов, а жертвами нацистских концлагерей на территории Австрии стали более 40 тысяч узников. По словам Любинского, австрийское общество "прошло долгий и тернистый путь" к осознанию своей ответственности за преступления нацизма.