США собрались закрыть "Смоленские ворота" боевыми вертолётами Apache

США предоставят Польше боевые вертолёты Apache для размещения на восточном фланге НАТО, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

"Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Предоставит из собственных запасов ещё до подписания контракта по вопросу их покупки для нужд Войска польского", — поделился Блащак.

По словам министра обороны, через несколько недель польские пилоты начнут обучение управлению боевыми машинами. После окончания тренировок Apache будут в распоряжении Варшавы. Блащак уточнил, что вертолёты размесят на восточном фланге НАТО, в расположении 18-й механизированной дивизии, "чтобы обеспечили закрытие "Брестских ворот" или "Смоленских ворот" — так называют равнину, которая покрывает территорию России и Белоруссии и простирается до Польши. Он добавил, что речь идёт о восьми машинах.