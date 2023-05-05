Россиянам рассказали, когда подешевеют путёвки в Египет

Сезонное снижение стоимости путёвок в Египет начнётся 11 мая, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным экспертов PAC Group, любители отдыха в несезон смогут получить ряд акций вроде апгрейда номеров, бесплатного проживания детей, трансфера и много другого. Они подчеркнули, что в мае и июне в этой стране ещё не так жарко, а воздух достаточно сухой.

"При этом цены на размещение будут ниже, чем в других странах, для которых лето — высокий сезон", — добавили там.

Как рассказали в "Интуристе", скидки могут варьироваться от 10 до 25%, а в среднем будут составлять 10–15%. По данным "Русского экспресса", египетские отели уже активно предлагают соответствующие условия. Как добавили в "Тез-туре", максимальный дисконт может составить 60%.