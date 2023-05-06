Еноты в Мурманске разгромили тайм-кафе и съели месячный запас корма и миндаля

Еноты сбежали из вольера в мурманском тайм-кафе "Енотополис" и устроили пир, за ночь съев месячный запас корма и миндаля. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Еноты устроили погром в мурманском тайм-кафе "Енотополис". Видео © t.me / Енотополис

Управляющая заведением Валерия пояснила "Газете.ru", что организаторами побега стали две самки. Одна, стоя на табуретке, "ковыряла" замок, а вторая в это время толкала дверь. В итоге на свободу вырвались восемь особей. Животные навели "порядок" во всех помещениях, разорвали бумажные полотенца для уборки, погрызли упаковки с перчатками и опустошили запасы корма. По предварительным подсчётам, ночная вылазка енотов обошлась владельцам кафе в 15 тысяч рублей.

"Самое главное, что все целы и здоровы", — призналась Валерия журналистам. По её словам, все животные осмотрены ветеринаром.