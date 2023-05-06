Еноты в Мурманске разгромили тайм-кафе и съели месячный запас корма и миндаля
Еноты сбежали из вольера в мурманском тайм-кафе "Енотополис" и устроили пир, за ночь съев месячный запас корма и миндаля. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.
Еноты устроили погром в мурманском тайм-кафе "Енотополис". Видео © t.me / Енотополис
Управляющая заведением Валерия пояснила "Газете.ru", что организаторами побега стали две самки. Одна, стоя на табуретке, "ковыряла" замок, а вторая в это время толкала дверь. В итоге на свободу вырвались восемь особей. Животные навели "порядок" во всех помещениях, разорвали бумажные полотенца для уборки, погрызли упаковки с перчатками и опустошили запасы корма. По предварительным подсчётам, ночная вылазка енотов обошлась владельцам кафе в 15 тысяч рублей.
"Самое главное, что все целы и здоровы", — призналась Валерия журналистам. По её словам, все животные осмотрены ветеринаром.
Ранее Лайф сообщал о том, что енот Тёма из Кемерова получил "Золотую кнопку YouTube" за миллион подписчиков. За его жизнью на канале "Тот самый енот Тёма" наблюдают люди со всего мира. Его хозяйка ведёт курсы по енотоведению и регулярно проводит встречи с подписчиками.
Кадр видео t.me / Енотополис