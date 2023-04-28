КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 08:00

10 животных, глядя на которых возникает только один вопрос, как они там оказались

Эти пушистики, может, и гуляют сами по себе, но иногда в итоге попадают в такие странные ситуации, что остаётся только смеяться. Собрали 10 питомцев в самых рандомных местах.

"Котёнок, что ты делаешь! Остановись..." пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Ну, в принципе, удобно", пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Кажется, киви немного испортился... или нет?" пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Как же мы тебя понимаем, котик", пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Так, я тут главная звезда фотосессии. Понятно?" пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Это грязевые ванны, если вы не поняли", пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Я в раю!" пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Даже морская свинка получила диплом, а ты?" пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Кто-нибудь ему скажет...?" пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

"Ого, булочки под солнышком жарятся. До румяной корочки!" пользователь Сети.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

10 питомцев, которые своими выходками постоянно смешат хозяев до слёз

10 питомцев, которые своими выходками постоянно смешат хозяев до слёз

Обложка ©

Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces

Сергей Трофимов
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