10 животных, глядя на которых возникает только один вопрос, как они там оказались
Эти пушистики, может, и гуляют сами по себе, но иногда в итоге попадают в такие странные ситуации, что остаётся только смеяться. Собрали 10 питомцев в самых рандомных местах.
"Котёнок, что ты делаешь! Остановись..." — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Ну, в принципе, удобно", — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Кажется, киви немного испортился... или нет?" — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Как же мы тебя понимаем, котик", — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Так, я тут главная звезда фотосессии. Понятно?" — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Это грязевые ванны, если вы не поняли", — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Я в раю!" — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Даже морская свинка получила диплом, а ты?" — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Кто-нибудь ему скажет...?" — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
"Ого, булочки под солнышком жарятся. До румяной корочки!" — пользователь Сети.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces
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Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / animalsinrandomplaces