Российский теннисист не смог пробиться в финал "Мастерса" в Мадриде
Аслан Карацев проиграл немцу Штруффу в полуфинале "Мастерса" в Мадриде
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
За победу в турнире Штруфф встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Напомним, в четвертьфинале Карацев справился с китайцем Чжан Чжичжэнем. А за выход в 1/4 победил соотечественника Даниила Медведева.
Обложка ©
Twitter / ATP Tour