Российский теннисист не смог пробиться в финал "Мастерса" в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

За победу в турнире Штруфф встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.