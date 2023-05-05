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5 мая, 20:45

Российский теннисист не смог пробиться в финал "Мастерса" в Мадриде

Аслан Карацев проиграл немцу Штруффу в полуфинале "Мастерса" в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

За победу в турнире Штруфф встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

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Напомним, в четвертьфинале Карацев справился с китайцем Чжан Чжичжэнем. А за выход в 1/4 победил соотечественника Даниила Медведева.

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Twitter / ATP Tour

Артур Лапсаков
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