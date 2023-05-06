Нефтеперерабатывающий завод Shell загорелся под Хьюстоном, есть пострадавшие

Мощный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии компании Shell неподалёку от города Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщил местный телеканал KHOU 11.

Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Есть данные о двух пострадавших. Пока не известно, что стало причиной возгорания. При этом, по данным агентства BNO News, перед пожаром на заводе был мощный взрыв.