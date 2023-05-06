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5 мая, 22:40

Нефтеперерабатывающий завод Shell загорелся под Хьюстоном, есть пострадавшие

Мощный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии компании Shell неподалёку от города Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщил местный телеканал KHOU 11.

Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Есть данные о двух пострадавших. Пока не известно, что стало причиной возгорания. При этом, по данным агентства BNO News, перед пожаром на заводе был мощный взрыв.

Мощный пожар на НПЗ Shell под Хьюстоном. Видео © Twitter / adn40

На химзаводе в Китае пять человек погибли при взрыве

На химзаводе в Китае пять человек погибли при взрыве

Ранее Лайф писал, что жертвами массового ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе стали шесть человек. Всего на трассе столкнулось 40–60 автомобилей и несколько грузовиков.

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Кадр видео Twitter / adn40

Артур Лапсаков
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