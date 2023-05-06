"Вечерняя Москва" накануне Дня Победы выпустила спецномер "Это было в 43-м…"

Спецвыпуск газеты "Вечерняя Москва", посвящённый 1943 году, вышел ко Дню Победы. На четырёх страницах освещены его главные события: от прорыва блокады Ленинграда до открытия метро Замоскворецкого радиуса.

Спецвыпуск газеты о переломном в Великой Отечественной войне 1943 годе основан на архивных материалах. Также в выпуске можно найти уникальные фотографии и рекламные объявления того времени.

В отличие от большинства изданий, в годы ВОВ приостанавливавших свою деятельность, "Вечерняя Москва" продолжала выходить без перерывов. До конца 2023 года на портале Национальной электронной библиотеки доступен весь цифровой архив газеты за сто лет.