"Вечерняя Москва" накануне Дня Победы выпустила спецномер "Это было в 43-м…"
Спецномер "Вечерней Москвы" ко Дню Победы. Обложка © vm.ru
Спецвыпуск газеты "Вечерняя Москва", посвящённый 1943 году, вышел ко Дню Победы. На четырёх страницах освещены его главные события: от прорыва блокады Ленинграда до открытия метро Замоскворецкого радиуса.
Спецвыпуск газеты о переломном в Великой Отечественной войне 1943 годе основан на архивных материалах. Также в выпуске можно найти уникальные фотографии и рекламные объявления того времени.
В отличие от большинства изданий, в годы ВОВ приостанавливавших свою деятельность, "Вечерняя Москва" продолжала выходить без перерывов. До конца 2023 года на портале Национальной электронной библиотеки доступен весь цифровой архив газеты за сто лет.
Ранее Лайф сообщал, что главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов стал победителем Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского "Золотой гонг". Главред получил статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов.