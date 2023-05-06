Минэнерго Венгрии: Россия надёжно поставляет газ по "Турецкому потоку"

Российский газ бесперебойно идёт по "Турецкому потоку". Об этом заявили в Министерстве энергетики Венгрии.

Ранее Лайф писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения с Александром Новаком вопросов сотрудничества между государствами в сфере энергетики. По его словам, основной темой разговора стали поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Дружба".