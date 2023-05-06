Регион

Уведомления отключены

6 мая, 04:41

Минэнерго Венгрии: Россия надёжно поставляет газ по "Турецкому потоку"

Российский газ бесперебойно идёт по "Турецкому потоку". Об этом заявили в Министерстве энергетики Венгрии.

"Согласно долгосрочному контракту Россия надёжно поставляет газ по газопроводу "Турецкий поток", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".

Венгрия продлила договор с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила договор с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Как отмечается, объём, согласно контракту, соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.

Ранее Лайф писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения с Александром Новаком вопросов сотрудничества между государствами в сфере энергетики. По его словам, основной темой разговора стали поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Дружба".

Обложка ©

gazprom.ru

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Венгрия
  • Мировая экономика
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров