Минэнерго Венгрии: Россия надёжно поставляет газ по "Турецкому потоку"
Российский газ бесперебойно идёт по "Турецкому потоку". Об этом заявили в Министерстве энергетики Венгрии.
"Согласно долгосрочному контракту Россия надёжно поставляет газ по газопроводу "Турецкий поток", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".
Как отмечается, объём, согласно контракту, соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения с Александром Новаком вопросов сотрудничества между государствами в сфере энергетики. По его словам, основной темой разговора стали поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Дружба".