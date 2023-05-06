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6 мая, 04:23

"Каролина" во второй раз разгромила "Нью-Джерси", увеличив счёт в серии

"Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 6:1.

Дублем отметился Йеспери Котканиеми, по шайбе на счету Джордана Стаала, Мартина Нечаса, Джордана Мартинука и Стефана Ноусена. Единственный гол гостей забил Майлз Вуд. Российский голкипер "Каролины" Пётр Кочетков всю игру провёл на скамейке запасных.

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Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Харрикейнз". Третья игра пройдёт в Ньюарке 8 мая.

Ранее Лайф писал, что "Флорида" во второй раз победила "Торонто" благодаря 34 спасениям вратаря Сергея Бобровского. Счёт в серии 2-0 в пользу "Пантерз", которые будут проводить следующие две игры на домашней арене.

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Twitter / Carolina Hurricanes

Артур Лапсаков
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