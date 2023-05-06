"Каролина" во второй раз разгромила "Нью-Джерси", увеличив счёт в серии

"Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 6:1.

Дублем отметился Йеспери Котканиеми, по шайбе на счету Джордана Стаала, Мартина Нечаса, Джордана Мартинука и Стефана Ноусена. Единственный гол гостей забил Майлз Вуд. Российский голкипер "Каролины" Пётр Кочетков всю игру провёл на скамейке запасных.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Харрикейнз". Третья игра пройдёт в Ньюарке 8 мая.