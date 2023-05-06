Регион

Уведомления отключены

6 мая, 05:34

Власти Крыма заявили, что на севере полуострова сработала система ПВО

Крючков: На севере Крыма сработала система ПВО

На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

Других подробностей инцидента власти полуострова пока не сообщили.

Задержанный за подготовку терактов в Крыму признался, что согласился на дело "по дурости"

Задержанный за подготовку терактов в Крыму признался, что согласился на дело "по дурости"

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только главу региона Сергея Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Среди задержанных шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Болгарии.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров