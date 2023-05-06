Власти Крыма заявили, что на севере полуострова сработала система ПВО
Крючков: На севере Крыма сработала система ПВО
На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
"На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Других подробностей инцидента власти полуострова пока не сообщили.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только главу региона Сергея Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Среди задержанных шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Болгарии.
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