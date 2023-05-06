Власти Крыма заявили, что на севере полуострова сработала система ПВО

На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

Других подробностей инцидента власти полуострова пока не сообщили.