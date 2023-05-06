Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. Оно будет возобновлено в ближайшее время, сообщил в телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные министра транспорта республики Николая Лукашенко.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Власти Крыма также отметили, что Керченская паромная переправа работает в обычном режиме.