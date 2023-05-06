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6 мая, 06:37
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Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам

Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. Оно будет возобновлено в ближайшее время, сообщил в телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные министра транспорта республики Николая Лукашенко.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Власти Крыма также отметили, что Керченская паромная переправа работает в обычном режиме.

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Накануне стало известно, что на Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути, работы завершены с опережением графика. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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