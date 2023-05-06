Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгой паузы
Крючков: Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение по Крымскому мосту после временной приостановки возобновлено. Об этом сообщил в своём телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные Минтранса Крыма.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено", — написал он.
Ранее Лайф сообщал, что движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. Власти республики обещали его возобновить в ближайшее время. Паромная переправа работала всё это время в обычном режиме.
Обложка ©
ТАСС / Андрей Рубцов