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6 мая, 07:01

Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгой паузы

Крючков: Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту после временной приостановки возобновлено. Об этом сообщил в своём телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные Минтранса Крыма.

"Движение по Крымскому мосту возобновлено", — написал он.

Ранее Лайф сообщал, что движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. Власти республики обещали его возобновить в ближайшее время. Паромная переправа работала всё это время в обычном режиме.

На Крымском мосту досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути

На Крымском мосту досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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