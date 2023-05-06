Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгой паузы

Движение по Крымскому мосту после временной приостановки возобновлено. Об этом сообщил в своём телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные Минтранса Крыма.

Ранее Лайф сообщал, что движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам. Власти республики обещали его возобновить в ближайшее время. Паромная переправа работала всё это время в обычном режиме.