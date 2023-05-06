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6 мая, 07:27

Пользователей Сети шокировало требование Зеленского

Пользователи Twitter осудили Зеленского за требование сигнала о будущем Украины

Пользователи "Твиттера" раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского от НАТО подать сигнал на вступление его страны в альянс после окончания конфликта. В частности, комментаторы предсказали результат таких действий и попытались открыть лидеру Украины глаза на отношение блока и США к народу его страны.

"Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нём, об Украине или её народе. Неужели ещё не ясно, что Украина — это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?" — написал один из пользователей.

"Если Украина вступит в НАТО, начнётся мировая война. Нельзя этого допустить", — подчеркнул другой.

Комментаторы уверены, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс. И лучше бы Зеленский послал чёткий сигнал о мирном соглашении для разрешения конфликта.

Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс

Зеленский потребовал от НАТО "чёткого сигнала" о вступлении Украины в альянс

Ранее Зеленский взбесил пользователей Сети словами о плохих новостях для россиян из-за его международных поездок. По словам комментаторов, украинский президент своим заявлением показал истинное лицо.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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