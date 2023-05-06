Пользователей Сети шокировало требование Зеленского

Пользователи "Твиттера" раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского от НАТО подать сигнал на вступление его страны в альянс после окончания конфликта. В частности, комментаторы предсказали результат таких действий и попытались открыть лидеру Украины глаза на отношение блока и США к народу его страны.

"Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нём, об Украине или её народе. Неужели ещё не ясно, что Украина — это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?" — написал один из пользователей.

"Если Украина вступит в НАТО, начнётся мировая война. Нельзя этого допустить", — подчеркнул другой.

Комментаторы уверены, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс. И лучше бы Зеленский послал чёткий сигнал о мирном соглашении для разрешения конфликта.