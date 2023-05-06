СМИ узнали о решении Google кардинально изменить свой поисковик

При помощи ботов с искусственным интеллектом и видеоклипов Google планирует сделать поиск по запросам информации более персональным. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Google меняет способ представления результатов поиска, внедряя разговоры с искусственным интеллектом, а также более короткие видео и сообщения в социальных сетях", — пишет издание.

У нового проекта компании уже есть кодовое название Magi. В нём будет сделан акцент на обслуживании молодых людей. Google в скором времени представит функции, которые позволят вести беседу с программой искусственного интеллекта.

Привычный формат поиска информации на сайте отойдёт на задний план. Пользователям будут предлагать задавать дополнительные вопросы или посмотреть видео, к примеру, из TikTok.