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6 мая, 08:06

СМИ узнали о решении Google кардинально изменить свой поисковик

WSJ: Google намерен внедрить ботов с ИИ и видеоклипы в поиск по запросам

При помощи ботов с искусственным интеллектом и видеоклипов Google планирует сделать поиск по запросам информации более персональным. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Google меняет способ представления результатов поиска, внедряя разговоры с искусственным интеллектом, а также более короткие видео и сообщения в социальных сетях", — пишет издание.

У нового проекта компании уже есть кодовое название Magi. В нём будет сделан акцент на обслуживании молодых людей. Google в скором времени представит функции, которые позволят вести беседу с программой искусственного интеллекта.

Привычный формат поиска информации на сайте отойдёт на задний план. Пользователям будут предлагать задавать дополнительные вопросы или посмотреть видео, к примеру, из TikTok.

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Unsplash

Илья Суриков
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