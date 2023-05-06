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6 мая, 08:37

Бастрыкин рассказал, что может погубить Запад

Бастрыкин: Запад погубит его нежелание признавать нацизм на Украине

Нежелание западных стран признавать нацизм на Украине приведёт их к губительным последствиям. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в беседе с РИА "Новости".

"Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлекут губительные последствия не только для соседних государств, но и для тех стран, которые так активно потакают дестабилизации ситуации у границ России", — подчеркнул он.

По словам главы СКР РФ, развитые страны Запада и Северной Америки не обойдут стороной политику двойных стандартов и повсеместное попустительское отношение к идеям Украины в условиях глобализации. Кроме того, он отметил, что суды республик Донбасса уже рассматривают уголовные дела, которые расследовали сотрудники Следственного комитета России. Так, уже в отношении 13 фигурантов вынесены приговоры. Выясняя обстоятельства этих преступлений и предав обвиняемых суду, правоохранители пришли к выводу, что реализация принципа неотвратимости наказания — это не просто фраза, а действие, подчеркнул Бастрыкин.

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Ранее Бастрыкин заявил, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса для развлечения и из-за незнания украинского языка. Причиной расправ также становится исполнение преступных приказов. Так, например, украинский военный убил 72-летнего жителя Мариуполя, а его тело спрятал.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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