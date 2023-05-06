Российские войска за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки вскрыли и уничтожили на Купянском направлении четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й ОМБР, сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Новомлынск и Новосёловское", — отметил он.

Кроме того, экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады теробороны в районе населённого пункта Горки. А в районе населённого пункта Бочково артиллерийским огнём из гаубиц "Мста-Б" был уничтожен склад боеприпасов противника. По словам Зыбинского, в районе Огурцова и Ивановки огнём из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожено два миномётных расчёта противника.