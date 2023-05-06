Дачникам рассказали, когда острая боль в спине — повод бежать к врачу

При сильной боли в спине и онемении в конечностях необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Об этом заявила невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

"Если боль в спине сопровождается слабостью в конечностях, онемением в них или нарушениями работы тазовых органов, обязательно требуется осмотр врача. Такие симптомы могут означать защемление нервных корешков. При прострелах в ногу, если боль отдаёт в руку, тоже желательно обратиться к врачу", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, если пациент уже испытывал такую боль раньше, можно использовать наружные и пероральные нестероидные противовоспалительные средства, в частности диклофенак.

"Более эффективные и безопасные лекарства — это селективные нестероидные противовоспалительные. Без врача принимать их можно только три – пять дней. Чтобы защитить желудок от побочных эффектов обезболивающих, вместе с ними стоит принимать препараты, снижающие выделение желудочной кислоты", — подчеркнула специалист.

Поясницу следует замотать шерстяным платком, зафиксировать ремнём или корсетом. При болях в шее Чудинская советует надеть поролоновый воротник. Нагрузку стоит ограничить, если при ней усиливается дискомфорт. По возможности необходимо сохранить активность, так как иногда это помогает быстрее избавиться от боли.