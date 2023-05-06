Дачникам рассказали, когда острая боль в спине — повод бежать к врачу
Невролог Чудинская: При боли в спине и онемении в конечностях надо идти к врачу
При сильной боли в спине и онемении в конечностях необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Об этом заявила невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.
"Если боль в спине сопровождается слабостью в конечностях, онемением в них или нарушениями работы тазовых органов, обязательно требуется осмотр врача. Такие симптомы могут означать защемление нервных корешков. При прострелах в ногу, если боль отдаёт в руку, тоже желательно обратиться к врачу", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".
По словам эксперта, если пациент уже испытывал такую боль раньше, можно использовать наружные и пероральные нестероидные противовоспалительные средства, в частности диклофенак.
"Более эффективные и безопасные лекарства — это селективные нестероидные противовоспалительные. Без врача принимать их можно только три – пять дней. Чтобы защитить желудок от побочных эффектов обезболивающих, вместе с ними стоит принимать препараты, снижающие выделение желудочной кислоты", — подчеркнула специалист.
Поясницу следует замотать шерстяным платком, зафиксировать ремнём или корсетом. При болях в шее Чудинская советует надеть поролоновый воротник. Нагрузку стоит ограничить, если при ней усиливается дискомфорт. По возможности необходимо сохранить активность, так как иногда это помогает быстрее избавиться от боли.
Ранее травматолог Барктабасов рекомендовал ограничить нагрузки при растяжении спины. При травме мышц медик посоветовал придерживаться постельного режима.
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