Под Донецком уничтожено почти 200 военных и наёмников ВСУ
ВС РФ уничтожили на Донецком направлении более 185 военных ВСУ и наёмников
Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 185 военнослужащих ВСУ, а также иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также ВС РФ уничтожили на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.
Ранее Лайф писал, что российские войска за минувшие сутки вскрыли и уничтожили на Купянском направлении четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ