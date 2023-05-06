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6 мая, 11:37

Под Донецком уничтожено почти 200 военных и наёмников ВСУ

ВС РФ уничтожили на Донецком направлении более 185 военных ВСУ и наёмников

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 185 военнослужащих ВСУ, а также иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.

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Ранее Лайф писал, что российские войска за минувшие сутки вскрыли и уничтожили на Купянском направлении четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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