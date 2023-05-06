Под Донецком уничтожено почти 200 военных и наёмников ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 185 военнослужащих ВСУ, а также иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.