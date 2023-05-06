"Продал Украину": В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новыми покровителями"

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock вызвала волну возмущения в "Твиттере". Напомним, что, в частности, стороны обсудили создание так называемого фонда восстановления Незалежной.

"Встретился со своим новым покровителем", — отметил один из комментаторов.

"Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию", — добавил другой.

Таким образом, как считают пользователи, Зеленский попросту "окончательно продал Украину" американцам. По мнению ряда комментаторов, все триллионы долларов, которые соберут для "восстановления" Незалежной, будут направлены в Штаты, а простые украинцы вновь останутся ни с чем. Также комментаторы отметили, что BlackRock, по сути, обязана требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте.