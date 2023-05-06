Американцы осудили Байдена из-за двух его слов в мексиканском ресторане

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после его просьбы "не прыгать" к одному из посетителей мексиканского ресторана Taqueria Habanero в Вашингтоне. Американцев так возмутило поведение лидера, что они потребовали его отставки.

Байден в Taqueria Habanero. Видео © Twitter / RNCResearch

"Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться", — написал один из пользователей.

"Если бы Байден когда-нибудь вошёл куда-нибудь, я бы повернулся к нему спиной и вышел", — добавил второй.

Кто-то из комментаторов назвал Байдена чудаком. Ещё один добавил, что американский лидер выглядит очень потерянным.