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6 мая, 13:14

Американцы осудили Байдена из-за двух его слов в мексиканском ресторане

В Twitter потребовали отставки Байдена после его замечания посетителю ресторана

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после его просьбы "не прыгать" к одному из посетителей мексиканского ресторана Taqueria Habanero в Вашингтоне. Американцев так возмутило поведение лидера, что они потребовали его отставки.

Байден в Taqueria Habanero. Видео © Twitter / RNCResearch

"Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться", — написал один из пользователей.

"Если бы Байден когда-нибудь вошёл куда-нибудь, я бы повернулся к нему спиной и вышел", — добавил второй.

Кто-то из комментаторов назвал Байдена чудаком. Ещё один добавил, что американский лидер выглядит очень потерянным.

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Ранее Байден назвал себя самым мудрым кандидатом в президенты США за всё время. Он считает, что уже "доказал свою честность и эффективность".

Обложка ©

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Светлана Оперук
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