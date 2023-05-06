Американцы осудили Байдена из-за двух его слов в мексиканском ресторане
В Twitter потребовали отставки Байдена после его замечания посетителю ресторана
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после его просьбы "не прыгать" к одному из посетителей мексиканского ресторана Taqueria Habanero в Вашингтоне. Американцев так возмутило поведение лидера, что они потребовали его отставки.
Байден в Taqueria Habanero. Видео © Twitter / RNCResearch
"Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться", — написал один из пользователей.
"Если бы Байден когда-нибудь вошёл куда-нибудь, я бы повернулся к нему спиной и вышел", — добавил второй.
Кто-то из комментаторов назвал Байдена чудаком. Ещё один добавил, что американский лидер выглядит очень потерянным.
Ранее Байден назвал себя самым мудрым кандидатом в президенты США за всё время. Он считает, что уже "доказал свою честность и эффективность".
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