На Украине заявили о призывах Запада забыть о захвате Крыма

Западные страны призывали Украину отказаться от планов по захвату Крыма. Об этом заявила постоянный представитель президента страны на полуострове Тамила Ташева.

"Они говорят, что Крым можно вернуть, однако потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. По их мнению, мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — отметила она в беседе с PAP.

Ташева добавила, что планы Украины по Крыму вызвали обсуждение среди западных политиков. Они опасаются ответных действий со стороны РФ, утверждая, что возвращение полуострова может привести к ядерной войне.