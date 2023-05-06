На Украине заявили о призывах Запада забыть о захвате Крыма
Постпред Зеленского Ташева: Запад призвал Киев забыть о возвращении Крыма
Западные страны призывали Украину отказаться от планов по захвату Крыма. Об этом заявила постоянный представитель президента страны на полуострове Тамила Ташева.
"Они говорят, что Крым можно вернуть, однако потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. По их мнению, мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — отметила она в беседе с PAP.
Ташева добавила, что планы Украины по Крыму вызвали обсуждение среди западных политиков. Они опасаются ответных действий со стороны РФ, утверждая, что возвращение полуострова может привести к ядерной войне.
Лайф напоминает: в ноябре 2022 года стало известно, что Украина разрабатывает план по захвату Крыма. Согласно данным одного из западных изданий, ответственным за него является Тамила Ташева.
ТАСС / Сергей Мальгавко