Над Крымом силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Он отметил, что в результате никто не пострадал.

"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет", — написал Аксёнов в телеграм-канале, призвав доверять только проверенным источникам информации.