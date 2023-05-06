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Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 13:57
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Над Крымом сбита украинская баллистическая ракета

Аксёнов: Над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету

Над Крымом силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Он отметил, что в результате никто не пострадал.

"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет", — написал Аксёнов в телеграм-канале, призвав доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков сообщил, что на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны.

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Иван Косицын
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