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6 мая, 14:14

Над Крымом сбили две баллистические ракеты ВСУ

Крючков: Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"

Над Крымом сбиты две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2". Об этом рассказал в своём телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"Обновлённая информация. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты ОТРК "Гром-2", — уточнил он.

Он добавил, что ряд крымских каналов "продолжает выкладывать фото работы ПВО и разгонять панику". Как отметил Крючков, фамилии администраторов переданы в правоохранительные органы.

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Ранее глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил о том, что над Крымом силами ПВО была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2".

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Минобороны РФ

Илья Суриков
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