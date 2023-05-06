Над Крымом сбили две баллистические ракеты ВСУ
Крючков: Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"
Над Крымом сбиты две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2". Об этом рассказал в своём телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
"Обновлённая информация. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты ОТРК "Гром-2", — уточнил он.
Он добавил, что ряд крымских каналов "продолжает выкладывать фото работы ПВО и разгонять панику". Как отметил Крючков, фамилии администраторов переданы в правоохранительные органы.
Ранее глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил о том, что над Крымом силами ПВО была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2".
Минобороны РФ