Над Крымом сбили две баллистические ракеты ВСУ

Над Крымом сбиты две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2". Об этом рассказал в своём телеграм-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"Обновлённая информация. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты ОТРК "Гром-2", — уточнил он.

Он добавил, что ряд крымских каналов "продолжает выкладывать фото работы ПВО и разгонять панику". Как отметил Крючков, фамилии администраторов переданы в правоохранительные органы.