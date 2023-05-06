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6 мая, 16:27

Власти Украины указали на сильную сторону Армии России

Резников признал, что ВС РФ хорошо приспосабливаются к новому оружию ВСУ

Военнослужащие РФ "хорошо учатся" и приспосабливаются к новым типам вооружения, которое появляется у Украины. Об этом глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил в рамках документального фильма украинского журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Он привёл в пример американские реактивные установки HIMARS, зона поражения у которых 80 километров. По словам Резникова, российские бойцы приспособились к ним и изменили логистику.

"Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся", — сказал руководитель ведомства.

Поскольку ВС РФ хорошо адаптировались к такому вооружению, Украина запрашивает у Запада системы с более широкой зоной поражения — минимум 150 километров.

Министр обороны Украины дал туманный ответ на вопрос об организаторах атаки на Кремль

Министр обороны Украины дал туманный ответ на вопрос об организаторах атаки на Кремль

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что ожидания от украинского контрнаступления среди союзников Киева слишком завышены.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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