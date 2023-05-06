Власти Украины указали на сильную сторону Армии России

Военнослужащие РФ "хорошо учатся" и приспосабливаются к новым типам вооружения, которое появляется у Украины. Об этом глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил в рамках документального фильма украинского журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Он привёл в пример американские реактивные установки HIMARS, зона поражения у которых 80 километров. По словам Резникова, российские бойцы приспособились к ним и изменили логистику.

"Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся", — сказал руководитель ведомства.

Поскольку ВС РФ хорошо адаптировались к такому вооружению, Украина запрашивает у Запада системы с более широкой зоной поражения — минимум 150 километров.