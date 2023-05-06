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6 мая, 18:23

Летевший из Минеральных Вод в Москву самолёт вынужденно сел в Волгограде

Самолёт из Минеральных Вод, который направлялся в Москву, вынужденно сел в Волгограде. Как отметила пресс-секретарь местного аэропорта Анастасия Голодова, это произошло по техническим причинам.

"Шестого мая рейс авиакомпании "Сибирь" 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам. Посадка в штатном режиме", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Сейчас пассажиры ждут резервный борт в здании аэропорта. Вылет должен состояться 7 мая в 01:30.

В летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния

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Ранее Лайф писал, что в Волгограде самолёт не смог сесть с первого раза из-за кроликов. Ушастые "диверсанты" вышли на взлётно-посадочную полосу.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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