Россиянин Тищенко победил бывшего чемпиона Европы Нгабу в RCC Boxing

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко выиграл у бывшего чемпиона Европы бельгийца Ива Нгабу решением судей. Десятираундовый рейтинговый поединок в весовой категории до 90,71 кг прошёл в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing. Это 12-я победа россиянина на профессиональном ринге.

На счету 31-летнего российского боксёра семь нокаутов и одно поражение. Тищенко вышел на ринг в четвёртый раз после того, как в марте 2021 года проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну. Тогда спортсмен на сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). У россиянина в арсенале пояса интернационального чемпиона WBC, интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO. Он олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира (2015), двукратный чемпион Европы (2015, 2017) и победитель Универсиады-2013.