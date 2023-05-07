Отец совершившего теракт в Сербии преступника умер от сердечного приступа
Отец мужчины, обвиняемого в совершении теракта в ночь на 5 мая в сербской общине Младеновац, умер от сердечного приступа. Об этом сообщает газета "Политика". В результате стрельбы тогда погибло восемь человек, 14 получили ранения.
"Отец преступника из муниципалитета Младеновац Радиша Б. умер в субботу, 6 мая", — пишет газета.
Ранее Лайф писал, что в сербской общине Младеновац в результате стрельбы погибло восемь человек. Среди пострадавших есть дети. Под подозрением находится 21-летний преступник. Предположительно, он поссорился с родственником-полицейским во дворе местной школы.
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Twitter / Nico00503