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5 мая, 23:55

В Белграде почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая

<p>Мемориал в память о погибших в Белграде. Обложка Twitter / <a href="https://twitter.com/malagurski/status/1653871502343782403/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Malagurski</a></p>

Мемориал в память о погибших в Белграде. Обложка Twitter / Boris Malagurski

Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

На входе в историческое здание Скупщины (парламента) страны и администрации президента республики вечером 5 мая были установлены металлические конструкции свечей и венки в память о погибших в двух вооружённых нападениях. Первыми зажгли свечи и возложили цветы мэр города Александр Шапич и председатель городской скупщины Никола Никодиевич с коллегами.

Путин направил соболезнования семьям погибших в Белграде школьников

Путин направил соболезнования семьям погибших в Белграде школьников

"После первого небывалого преступления на этой территории, которое произошло в школе "Владислав Рибникар", не прошло и 36 часов, а произошло новое в окрестностях Смедерево и Младеноваца. Я остался потрясён, как и большинство людей, которые живут в нашей стране и городе. Всё другое, кроме выражения соболезнования и сострадания с семьями пострадавших было бы лишним", — произнёс речь мэра Белграда.

После выступления главы города граждане начали по одному и парами зажигать свечи и возлагать цветы, акция продлится до полуночи воскресенья.

Ранее Лайф писал, что в школе имени Владислава Рыбникара в общине Врачар (округ Белград) огонь открыл 13-летний ученик. В результате погибли восемь учеников и охранник. Ещё шесть детей и один учитель с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Предварительно, мотивом преступления стала плохая оценка по истории. Второй случай массовый стрельбы в Сербии произошёл в селе Дубона городской общины Младеновац, в результате погибло восемь человек, более десяти пострадали.

Юлия Коновалова
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