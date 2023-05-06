В Белграде почтили память жертв массовых убийств 3 и 5 мая

Власти сербской столицы у здания городской администрации Белграда возложили цветы и зажгли свечи в память жертв нападений 3 и 5 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

На входе в историческое здание Скупщины (парламента) страны и администрации президента республики вечером 5 мая были установлены металлические конструкции свечей и венки в память о погибших в двух вооружённых нападениях. Первыми зажгли свечи и возложили цветы мэр города Александр Шапич и председатель городской скупщины Никола Никодиевич с коллегами.

"После первого небывалого преступления на этой территории, которое произошло в школе "Владислав Рибникар", не прошло и 36 часов, а произошло новое в окрестностях Смедерево и Младеноваца. Я остался потрясён, как и большинство людей, которые живут в нашей стране и городе. Всё другое, кроме выражения соболезнования и сострадания с семьями пострадавших было бы лишним", — произнёс речь мэра Белграда.