В Техасе при стрельбе в ТЦ Allen Premium Outlets погибли несколько человек
В Техасе при стрельбе в ТЦ погибли несколько человек, включая детей
В Техасе мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ. Обложка © twitter / Brian Krassenstein
В субботу в одном из торговых центров в американском Аллене Premium Outlets (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум пять человек, включая детей, сообщает телеканал Fox News.
В Техасе при стрельбе в ТЦ погибли несколько человек, включая детей. Видео © twitter / Uzair Khayani / Brian Krassenstein / Uzair Khayani
На месте работают правоохранители, которые не пускают граждан к месту происшествия. Из супермаркета эвакуированы сотни людей. По данным правоохранителей, стрелявший был обнаружен мёртвым. Его личность устанавливается.
Ранее также пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Техас. Всё произошло в городе Кливленд, расположенном к северу от Хьюстона. Стрельбу открыл вооружённый мужчина в неадекватном состоянии — пьяный или под наркотиками. Открыв огонь из штурмовой винтовки AR-15, он ворвался в один из домов и застрелил жильцов.