В Техасе при стрельбе в ТЦ Allen Premium Outlets погибли несколько человек

В субботу в одном из торговых центров в американском Аллене Premium Outlets (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум пять человек, включая детей, сообщает телеканал Fox News.

В Техасе при стрельбе в ТЦ погибли несколько человек, включая детей. Видео © twitter / Uzair Khayani / Brian Krassenstein / Uzair Khayani

На месте работают правоохранители, которые не пускают граждан к месту происшествия. Из супермаркета эвакуированы сотни людей. По данным правоохранителей, стрелявший был обнаружен мёртвым. Его личность устанавливается.