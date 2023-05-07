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7 мая, 00:18

В Техасе при стрельбе в ТЦ Allen Premium Outlets погибли несколько человек

В Техасе при стрельбе в ТЦ погибли несколько человек, включая детей

<p>В Техасе мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/krassenstein" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brian Krassenstein</a></p>

В Техасе мужчина открыл огонь по посетителям ТЦ. Обложка © twitter / Brian Krassenstein

В субботу в одном из торговых центров в американском Аллене Premium Outlets (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум пять человек, включая детей, сообщает телеканал Fox News.

В Техасе при стрельбе в ТЦ погибли несколько человек, включая детей. Видео © twitter / Uzair Khayani / Brian Krassenstein / Uzair Khayani

На месте работают правоохранители, которые не пускают граждан к месту происшествия. Из супермаркета эвакуированы сотни людей. По данным правоохранителей, стрелявший был обнаружен мёртвым. Его личность устанавливается.

Полиция Техаса обнаружила тела четырёх человек с огнестрельными ранениями

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Ранее также пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Техас. Всё произошло в городе Кливленд, расположенном к северу от Хьюстона. Стрельбу открыл вооружённый мужчина в неадекватном состоянии — пьяный или под наркотиками. Открыв огонь из штурмовой винтовки AR-15, он ворвался в один из домов и застрелил жильцов.

Анатолий Симоненко
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